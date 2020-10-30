عزل لاعبي فريق الاتحاد الجزائري بسبب كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
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أصيب عددا من اللاعبين داخل نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم بفيروس كورونا بعد تأكيد الفحوصات الطبية.


ولم يكشف النادي عن هوية المصابين لكنه ذكر في صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه قرر دخول الفريق بالكامل لحجر صحي بفندق بضواحي العاصمة الجزائرية.


كما أوضح أنه امتثالاً للبروتوكول الصحي، أجرى الفريق المسحة الطبية، قبل 48 ساعة عن المباراة الودية التي كان سيلتقي فيها نادي بارادو غداً الجمعة، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت وجود عدة حالات إيجابية دون أعراض.


وأشار اتحاد الجزائر إلى أن الاستعدادات ستتواصل للاعبين غير المصابين.


يذكر أن الدوري الجزائري من المقرر أن ينطلق يوم 28 نوفمبر المقبل.

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