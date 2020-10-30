موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وطالب موسيماني، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، التجهيز لمباراة ودية عقب مواجهة طلائع الجيش بالدوري العام، خلال الفترة المقبلة.









ويأتي طلب المدير الفني، من أجل تجهيز اللاعبين والحفاظ على لياقتهم البدنية، تحسبًا لأي قرار جديد من الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن المباراة المرتقبة.









وكان الكاف، أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للمباراة النهائية لأجل غير مسمى.









وتأهل النادي الأهلي، للمباراة النهائية عقب عبور منافسه الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 5-1، بمجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور نصف نهائي.









ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء غدٍ السبت على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



