ريال مدريد يضحي بثنائي الفريق من أجل ضم ديبالا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد يستعد للتعاقد مع ديبالا، خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز هجوم الفريق الملكي.


وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يفكر في عرض ثنائي الفريق فينيسيوس جونيور وفرانشيسكو إيسكو، على يوفنتوس مقابل ضم ديبالا.


وأشارت الصحيفة، أن تشيلسي ينافس ريال مدريد على ضم ديبالا، ويسعى ريال مدريد لتقديم عرض قوي من أجل خطف النجم الأرجنتيني.

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