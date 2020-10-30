زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:20 م
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.

 

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

 

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، ليبلغ 4 مليارات و828 مليون دولار.

 

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8%، فيما ارتفعت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر 2019.

 

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

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