محافظ بني سويف: فحص 338 ألف مواطن بمبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوي (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.





وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لـ338 ألف و25 مواطنًا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل:التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.



