ريم مصطفى في رحلة بحرية قبل انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة

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تحرص الفنانة ريم مصطفى التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



ونشرت ريم منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " .



وظهرت ريم بالصورة فى رحلة بحرية من داخل مركبة وسط البحر مرتدية بيكيني باللون الأبيض ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" بجانب الفنان أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

