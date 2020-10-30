ريم مصطفى في رحلة بحرية قبل انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:01 م
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ريم مصطفى التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.
ونشرت ريم منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " .
وظهرت ريم بالصورة فى رحلة بحرية من داخل مركبة وسط البحر مرتدية بيكيني باللون الأبيض ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.
وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" بجانب الفنان أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.
ونشرت ريم منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " .
وظهرت ريم بالصورة فى رحلة بحرية من داخل مركبة وسط البحر مرتدية بيكيني باللون الأبيض ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.
وفى سياق منفصل، شاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" بجانب الفنان أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.