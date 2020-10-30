سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقي سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، اليوم الجمعة، السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام مصر وروسيا، استمرارًا للقاءاته فى موسكو،.

وقد صرح بذلك السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

كان وزير الخارجية سامح شكرى، استقبل مساء أمس، الخميس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى الدوما "ليونيد سلوتسكى"، وذلك للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن وكذا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، استمرارًا لمحطات زيارته الحالية إلى موسكو.

 وأشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التى تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها فى شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن

وذكر حافظ، أن الوزير شكرى استعرض أهم التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى والسياسات التى تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة "كورونا"، وفرص الاستثمار فى القطاعات المصرية المختلفة

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والأزمات فى المنطقة، ومنها الوضع فى كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.
 
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قام وزير الخارجية سامح شكري يوم الثلاثاء الماضي بالمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع تأكيدًا لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات
سامح شكري يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا سُبل تطوير العلاقات

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