ولي العهد يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال ولي العهد:" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

فيما كانت قد أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

وفي سياق متصل، كانت قد شددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.