ولي العهد يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:10 م
تبون
تبون
الفجر السعودي
Advertisements

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال ولي العهد:" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

 

فيما كانت قد أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

 

 وفي سياق متصل، كانت قد شددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن سلمان تبون

أخبار تهمك

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ يوم

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

صدي - السعودية| ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الأرجنتيني

الملك سلمان يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انفجار خط الأنابيب

القيادة تعزي رئيس موزمبيق في ضحايا الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده

القيادة تعزي رئيس جمهورية زمبابوي في ضحايا الإعصار

ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس غزالي

القيادة تعزي ترامب في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه