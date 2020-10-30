ننشر الان طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد إلكترونيا moee.gov.eg

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:05 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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ننشر الان طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد إلكترونيا moee.gov.eg 

ننشر في هذا المقال خطوات و طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للشركة من أي جهاز يتصل بالإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة ، وذلك بعد أن حددت الشركة القابضة للكهرباء، طرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بكل شركات التوزيع إلكترونيًا، حيث يمكن من خلال هذه الخطوات أن يدخل المشترك على رابط الشركة التابع لها للاستعلام عن الفاتورة وهو في منزله

طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء (اضغط هنا).
- اختيار الشركة التابع لها المستهلك
- ثم الضغط على قسم الخدمات.
- اختيار الاستعلام عن الفواتير والدخول له مباشرة.
- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.
- كتابة اسم صاحب العداد.
- كتابة رقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.
- أخيرا، الضغط على زر استعلام.
- سوف تظهر للعميل آخر فاتورة كهرباء .
- يمكن أن تظهر الفواتير السابقة كما يمكن استعراضهما بالسهم يمين “فاتورة سابقة” .

السداد الإلكتروني للفواتير
وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  الكثير من الخدمات المقدمة للمشتركين لتسهيل طرق التواصل معها.

كما أتاحت الوزارة مؤخرا خدمات إلكترونية عديدة لعملائها منها الاستعلام عن الاستهلاك والفواتير.

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة بإمكان المستهلك السداد بطريقة إلكترونية أيضا.

يقوم العميل بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط المخصص (اضغط هنا).

ثم يختار المواطن طريقة الدفع المناسبة له كالتالي:

- عن طريق شركات المحمول.
- من خلال فيزا البريد.
- عبر 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء.

فروع الشركة
كما يمكن السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل (مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان).

ويستطيع العملاء أيضا دفع الفواتر بالذهاب لأي من فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.

ننشر الان طريقة استعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد إلكترونيا moee.gov.eg 

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