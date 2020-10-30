بورصة دبي : تراجع سعر خام عمان إلى 41.1 دولار للبرميل في ديسمبر المقبل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:59 م
خام عمان
خام عمان
وكالات
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أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة يوم الجمعة أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في ديسمبر كانون الأول سينخفض 0.49 دولار إلى 41.11 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي للخام العماني في ديسمبر هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدار أكتوبر لعقد شهر أقرب استحقاق.

ووفقا للحسابات، سيكون سعر البيع الرسمي لخام دبي عند 40.91 دولار للبرميل لشهر ديسمبر بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة

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