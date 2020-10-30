الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير بقاء أحمد الشيخ جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الموسم المقبل، فى ظل وجود محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى نفس مركزه.





مصير أحمد الشيخ مع الأهلي في الميركاتو الصيفي

وتراجعت أسهم أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ويقترب أحمد الشيخ من الانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى أحمد الشيخ عروضّا من عدة من أندية مختلفة أبرزها الإتحاد السكندري ومصر للمقاصة.





وتنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح القرار النهائي من بيتسو موسيماني لحسم موقف الشيخ خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وخاض الشيخ مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منذ انضمامه للفريق 57 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 وتحصل على 3 انذارات.