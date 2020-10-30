الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير بقاء أحمد الشيخ جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الموسم المقبل، فى ظل وجود محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى نفس مركزه.


مصير أحمد الشيخ مع الأهلي في الميركاتو الصيفي

وتراجعت أسهم أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


ويقترب أحمد الشيخ من الانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتلقى أحمد الشيخ عروضّا من عدة من أندية مختلفة أبرزها الإتحاد السكندري ومصر للمقاصة.


وتنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح القرار النهائي من بيتسو موسيماني لحسم موقف الشيخ خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


وخاض الشيخ مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منذ انضمامه للفريق 57 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 4 وتحصل على 3 انذارات.

أخبار تهمك

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ 33 دقيقة

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

03:30 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه