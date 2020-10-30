الكشف عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية بالدوري الأوروبي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الحساب الرسمي لـ‘‘يوروبا ليج‘‘ على تويتر المرشحين الأربعة لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

 

وتم ترشيح كل من الفيس مانو مهاجم لودوجوريتس رازجراد البلغاري وميشائيل لينادل لاعب وولفسبيرجر النمساوي ودونيايل مالين مهاجم آيندهوفن وألفاردو بن نابوهان لاعب سرفينا زفيزدا الصربي لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

 

وجاء ترشيح الفيس مانو بعد تسجيله هاتريك خلال خسارة فريقه لودوجوريتس رازجراد ضد لاسك لينز النمساوي 4-3.

 

بينما ترشح ميشائيل لينادل بعد أن سجل هاتريك لوولفسبيرجر خلال الفوز على فينورد روتردام الهولندي 4-1.

 

أما دونيايل مالين فقد سجل هدفين ليقود آيندهوفن لقلب الطاولة على أف سي اومونيا نيقوسيا 2-1.

 

في حين سجل ألفاردو بن نابوهان هدفان ليقود سرفينا زفيزدا لتحقيق فوزًا عريضًا على سلوفان ليبيرتش بنتيجة 5-1

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