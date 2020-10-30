يوفنتوس يجدد ثقته في بيرلو بعد الخسارة من برشلونة

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لاستئناف بطولة الدوري حيث يواجه نظيره سيبيتسيا وعينه على الفوز عقب النتائج الأخيرة المخيبة للأمال.

ويبحث يوفنتوس عن العودة لطريق الانتصارات واستئناف العمل بقوة خاصًة عقب السقوط أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض أندريا بيرلو لانتقادات قوية بعد الهزيمة أمام برشلونة، ولكن يبدو وأن الإدارة ما زالت تثق في المدرب الشاب.

وأكدت التقارير الصحفية أنه لا توجد نية لدى الإدارة للاجتماع ببيرلو خاصًة عقب النتائج المخيبة الأخيرة وسوف تمنحه الثقة كاملة لاستكمال المشوار.