سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 30-10-2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:25 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك  اليوم الجمعة 30-10-2020 ، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري حوالي 4.17 جنيع وسعر بيع 4.20 جنيه .

وفيما يلي أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 30-10-2020


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.17  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، 4.08  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.
 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 4.10  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.08  جنيه للشراء ،4.20   جنيه للبيع.
 سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.15  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى: 4.10  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08   جنيه للشراء ، 4.20   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 4.08   جنيه للشراء ، 4.23  جنيه للبيع.

 

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