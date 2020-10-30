سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 30-10-2020

إستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك اليوم الجمعة 30-10-2020 ، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري حوالي 4.17 جنيع وسعر بيع 4.20 جنيه .





وفيما يلي أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 30-10-2020









سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.17 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى، 4.08 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 4.10 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.08 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.15 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى: 4.10 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.08 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 4.08 جنيه للشراء ، 4.23 جنيه للبيع.







