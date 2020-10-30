بنك الصين يحدد سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:20 م
بنك الصين
بنك الصين
وكالات
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أعلن بنك الصين الشعبي صباح اليوم الجمعة عن تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار USD عند مستويات 6.7232، فيما كان البنك قد حدد سعر صرف اليوان عند مستويات 6.7260 أمس الخميس. كذلك، قام بنك الصين بضخ نحو 100 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار USD من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار USD ، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف العائم الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

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