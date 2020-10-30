حميات إمبابة تحذر من الشتاء بسبب كورونا.. وتوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن زيادة انتشار فيروس كورونا في أوروبا مؤخرًا يرجع إلى عاملين، الأول طبيعة الفيروس، والثاني المواطنين.





وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا ينتشر في الدول ذات الطقس البارد والأماكن ذات الرطوبة قليلة، وهو ما لا يوجد في مصر في هذه الفترة من العام، وبالتالي فإن بيئتها ليست مناسبة لانتشار فيروس كورونا الآن.





وتابع، أنه يجب الحذر من تغيير الفصول خلال الأيام المقبلة، وبخاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، وبالتالي فإنها ستكون وسطًا مناسبًا لانتشار فيروس كورونا وزيادة شراسته، مطالبًا برفع الاستعدادات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأردف: "الوقت الجاي مناسب لنمو الفيروس وزيادة تهوره ومهاجمة الجهاز المناعي، وفي الأيام المقبلة يجب أن نشخص الحالات مبكرة لزيادة فرص التغلب على فيروس كورونا".





وأكد، أنه لا داعي للتشخيص الذاتي، مثل التواصل مع الصيادلة والحصول على الدواء: "أي شخص يشعر بارتفاع في درجة الحرارة وبوادر آلام في الزور وفدقان حاسة الشم أو التذوق فإنه لا بد ان يتجه إلى طبيب مجاور له أو مستشفى الحميات".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.