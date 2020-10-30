للوقاية من الأمراض.. 7 خطوات لزيادة المناعة في الشتاء

بدأ المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء، في التركيز على الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل زيادة المناعة للوقاية من الأمراض الشتوية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الناجي المستجد حول العالم.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





وفي هذا الشأن، أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة أن فيروس كورونا مازال موجود في مصر وأن هناك توقعات بوجود موجة ثانية من إصابات كورونا فى الشتاء وهو نفس موسم وجود الانفلونزا.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل زيادة المناعة للوقاية من الأمراض بالشتاء:





- تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، والحد من تناول الأدوية وخاصة المضادات الحيوية قدر الإمكان ودون وصفة طبية.





- هناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر فى الدم والسيطرة على ضغط الدم.





- وهناك طريقة لزيادة المناعة يتم فيها الجمع بين تناول الفلفل الالوان مع كمية قليلة جدا من الفلفل الحار + اوراق الجرجير + الجزر + الطماطم + الخيار + الفاصوليا الحمراء + معلقة زيت زيتون كبيرة ويضاف إليهم قطع من سمك التونة ثم تقوم بعصر ثمرتين ليمون عليهم جميعا وهذا تكون جمعت كل الفيتامينات والعناصر اللازمة لجهاز مناعة قوية.





- يعد الزنك والسيلينيوم عنصرين هامين يشاركان في تشكيل استجابة مناعية كافية، ويتوفران في الجبن وكبد الدجاج واللبن.





- لابد من الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة تساعد على تقوية الجهاز المناعي وخاصة للأطفال حيث إن مناعة الأطفال ضعيفة خاصة في فصل الشتاء.





- يجب تجنب التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهو يتسبب فى قلة كفاءة الجهاز المناعى، وذلك لأن التوتر ينتج لدينا هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة، لذا، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر.



