ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بالشرقية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بالشرقية

وتبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة "عامل، 35 سنة، مُقيم بدائرة المركز" بأحد المجارى المائية بدائرة المركز موثوق اليدين والقدمين من الخلف وما قرره شقيقه بخروجه من المنزل بتاريخ 10 الجاري وعدم عودته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزة ثلاثة منهم (قطعتى سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بقيامه بالإشتراك مع "عامل، مُقيم بمحافظة القاهرة" بالنصب على بعض أهالى قريته ومن بينهم المجنى عليه والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم قيامهما بالتنقيب عن الآثار وإستخراجهما لقطع أثرية وإيهامهم بإعادتها بأرباح طائلة ونظرًا لمطالبة المجنى عليه له بإعادة تلك المبالغ وتهديده بفضح أمره بين أهالى القرية عقد العزم على التخلص منه بالإتفاق مع باقى المتهمين. 

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بإعترافه أيدوها، كما تم ضبط العامل والذى أقر بما جاء بالإعترافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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