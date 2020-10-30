موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستقام المباراة بين الاهلي وطلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تعادل الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.


يذكر أن المارد الأحمر قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1.

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