أسامة ربيع: مشروع مجمع الأسماك الجديد سيوفر 500 فرصة عمل مصرية (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل توقيع بروتوكول مع شركة نرويجية لإنشاء مجمع أسماك، مؤكدًا أن هذا المشروع عندما يستكمل فإنه سينتج 25 ألف طن سمك سنويًا سيصدر بنسبة كبيرة، بعد دراسة احتياجات السوق المصري والعمل على تحقيق تلبية احتياجاته.





وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "هنعمل شركة جديدة والعائد سيكون مفيدًا لهذه الشركة والهيئة كلها"، موضحًا أنه سيجرى تنفيذ هذا المشروع على مساحة 18 فدانا في القنطرة شرق، إذ سيشهد نظامًا جديدًا من الاستزراع السمكي، كما سيجرى تدشين مصنع آخرًا لتغليف السمك في نفس مكان المشروع.





وأضاف: "نسبة الشركة المصرية ستكون 51% واتفقنا مع الشريك النرويج على تشغيل 51% من الهيئة، أي أنها لن توفر أقل من 500 فرصة عمل مصرية، والمشروع كله يستوعب تشغيل 1000 فرصة عمل".





وتابع: "بعد ثلاثة أشهر ستكون الشركة النرويجية قد نفذت دراسة للسوق لدراسة احتياجات السوق الأوروبي والسوق المصري، وهذا المشروع سيعمل بنظام الأحواض المغلقة وهو نظام جديد عبارة عن أحواض رأسية سعة المشروع الواحد منهم 112 تانك، وسيجرى تنفيذ 10 مشروعات ينتج الواحد منهم 2500 طن سمك في السنة، وكل السمك المنتج سيكون في حجم واحد مع ضمان السيطرة على الغذاء وعدم وجود هدر فيه والحفاظ على البيئة، واتفقنا على تنفيذه في فترة تتراوح بين 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، أي أن الإنتاج سيكون بعد سنة او سنة ونصف".





وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة القناة للحبال إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة " STERNER" النرويجية لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الوحدات المُغلقة ( RAS ) بمعدل إنتاج إجمالي 25 ألف طن من الأسماك سنويًا. حضر التوقيع عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلي الشركة النرويجية، وذلك بمقر المارينا الجديد شرق القناة.





وينص الاتفاق على إنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بإنتاجية تصل إلى 2500 طن للوحدة الواحدة، وبمقتضى مذكرة التفاهم يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع، على أن يليها تحديد الجدول الزمني لبدء المراحل التنفيذية المقرر لها فترة تتراوح من (12- 18) شهرًا تبدأ فور توقيع العقود النهائية على أن يتم خلالها الإنتاج الفعلي.





وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته الكاملة في أن يثمر التعاون المشترك مع الشركة النرويجية عن فتح آفاقًا جديدة للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الشركة في مجال الاستزراع السمكي، وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.





وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تحرص على تبني مشروعات ذات قيمة مُضافة لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية المشروع في تعزيز الأمن الغذائي من البروتين الحيواني من ناحية ومطابقة المعايير اللازمة للتصدير للخارج وتوفير مصدرًا للعملة الصعبة من ناحية أخرى.





وأكد رئيس الهيئة أن اختيارشركة القناة للحبال يعد إضافة جديدة لنشاط الشركة ضمن جهود إعادة هيكلة شركات الهيئة التي تستهدف تعظيم الاستفادة منها وبما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، من خلال استراتيجية عمل متكاملة تُعنى بالإدارة المُثلى للأصول وتطويرالأعمال، وتنمية رأس المال، عبر إضافة أنشطة جديدة للشركات في المجالات المُختلفة، وتفعيل وتطويرإدارة التسويق الخارجي بالشركات لتضاهي الشركات العاملة في السوق المحلى والعالمي.





من جانبه، أكد السيدBJarne E. pettersen رئيس مجلس إدارة شركة STERNER النرويجية أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعد مُبشرًا لما لمسه من وجود رغبة حقيقية لتفعيل بنود التعاقد وتحويلها إلى واقع ملموس، مُعربًا عن استعداده لتقديم أوجه الدعم اللازمة لنجاح المشروع الواعد والأكبر من نوعه في مصر.





وقع مذكرة التفاهم المهندس حسام طرابيلي رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال والسيد BJarne E. Pettersen رئيس مجلس إدارة الشركة.



