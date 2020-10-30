مصرع مُسنّ أسفل عجلات قطار في قوص بقنا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي مُسنّ مصرعه، صباح اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان بمركز قوص، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد يفيد بمصرع مُسنّ مصرعه، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان في قوص.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف إن الحادث أسفر عن مصرعمحمد علي عثمان، 66 عاما، وجرى نقله لمشرحة مستشفى قوص.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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مصرع مسن قوص قنا

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