جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من الخليل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

 

وأفادت مصادر أمنية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجلدة في مدينة الخليل واعتقلت بسام القواسمي بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

 

وفي سياق منفصل، كان قد أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يواصل مساعيه بدون هوادة بهدف الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

 

وقال في بيان خاص لوسائل الاعلام القاه مساء الخميس انه رغم تحسن الصورة الوبائية مقارنة بالقارة الاوروبية فانه يعتزم فرض الاغلاق على مدينة توصف برتقالية لئلا تصبح حمراء.

 

ودعا الجمهور مجددا الى التقيد بتعليمات وزارة الصحة لا سيما وضع الكمامات.

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