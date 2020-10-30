بعد رحيل بارتوميو.. لاوتارو على طاولة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن عودة الروح مره اخرى في برشلونة بعد استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والتي أعطت لجماهير بلوجرانا آمال في تحسين أوضاع الفريق الكاتالوني.





ويأمل جماهير البلوجرانا ترميم بعض الصفقات لتعويض خسارة الدوري للنسخة الماضية ولحاق ما تبقي من الموسم الجاري، وعلى خلفية رحيل بارتوميو عادت من جديد التكهنات بشأن صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للواجهة.





ويأتي في مقدمة المطلوبين لاوتارو في برشلونة الصيف الماضي، إلا أن النادي الكتالوني رفض تفعيل الشرط الجزائي في عقده 111 مليون يورو، بسبب الأزمة المالية التي أحدثها فيروس كورونا.





ووفقاً لما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن استقالة بارتوميو ربما ترسم سيناريو جديد لمستقبل لاوتارو، إذ عادت من جديد شائعات انتقاله إلى برشلونة".





وأضافت:"بعد استقالة بارتوميو وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في وقتٍ قريب، جعلت فكرة انتقال لاوتارو إلى كامب نو واردة بقوة".





وواصل:" أنه بمجرد الإعلان عن مجلس إدارة جديد، فإن برشلونة سيدخل في مفاوضات جديدة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو، وذلك من أجل تدعيم هجومه بعد رحيل لويس سواريز".





وأختتمت:" من جانبه، لا يمانع إنتر ميلان رحيل اللاعب، وسوف يستغله من أجل تحقيق ربح مالي كبير وإنعاش خزائن النادي، لا سيما في ظل معاناته في الآونة الأخيرة في وجود البلجيكي لوكاكو الذي يستحوذ على اهتمام المدير الفتي أنطونيو كونتي".