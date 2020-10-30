تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إراحة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في مباراة الفريق غدًا أمام طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويفضل موسيماني منح هاني راحة من مباراة الغد خوفًا من تعرضه للإجهاد بعدما خاض اللاعب عددًا من المباريات خلال الفترة الماضية وكان واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي.

واستقر المدرب الجنوب إفريقي على الدفع بعربي بدر لاعب فريق الشباب في مركز الظهير الأيمن لكي يعوض محمد هاني.

وكان عربي بدر قد شارك أساسيا في مباراة الأهلي أمام إنبي بالجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، وظهر بشكل جيد للغاية.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.