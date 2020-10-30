إستقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 30-10-2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار اللحوم بالأسواق مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 30-10-2020، حيث تشهد أسواق اللحوم حالة من الأستقرار منذ شهر إبريل الماضي وذلك بسبب جهود الحكومية الكبيرة للسيطرة على الوضع باستئناف استيراد اللحوم من السودان وتوفير اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة والطازجة  في المنافذ الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية بأسعار تنافسيه، والرقابة الشديدة على الأسواق لمنع الاستغلال والاحتكار وانخفاض القوه الشرائية للمواطنين خلال الشهور السابقة بسبب صعوبة التنقلات نتيجة للحظر التي نفذته الدولة لمنع انتشار وباء كورونا.


أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم 

ترواحت أسعار اللحوم الكندوز من 110-130 جنيها 
سجلت أسعار اللحوم الضأن من 120-140 .
 سجلت جنيها اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو.
سجل  اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.
 سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو
وسجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو
وسعر الكبدة  بين 110-140 جنيها الكيلو 
وتراواحت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو
 وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.  

وتسعي الحكومة المرية لإستيراد المنتجات اللازمة لسد أي عجز رغم صعوبة وتقلص التجارة العالمية بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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