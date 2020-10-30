إستقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 30-10-2020

إستقرت أسعار اللحوم بالأسواق مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 30-10-2020، حيث تشهد أسواق اللحوم حالة من الأستقرار منذ شهر إبريل الماضي وذلك بسبب جهود الحكومية الكبيرة للسيطرة على الوضع باستئناف استيراد اللحوم من السودان وتوفير اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة والطازجة في المنافذ الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية بأسعار تنافسيه، والرقابة الشديدة على الأسواق لمنع الاستغلال والاحتكار وانخفاض القوه الشرائية للمواطنين خلال الشهور السابقة بسبب صعوبة التنقلات نتيجة للحظر التي نفذته الدولة لمنع انتشار وباء كورونا.









أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم





ترواحت أسعار اللحوم الكندوز من 110-130 جنيها

سجلت أسعار اللحوم الضأن من 120-140 .

سجلت جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

سجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو

وسجلت أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو

وسعر الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو

وتراواحت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.



