ليستر سيتي يعلن إصابة نجم الفريق

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إن تيموتي كاستاني سيغيب عن الفريق لما بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر، بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وغاب اللاعب البلجيكي، المنضم إلى ليستر من أتالانتا الإيطالي الشهر الماضي، عن فوز الفريق الإنجليزي 2-1 على أيك أثينا في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وسيغيب كاستاني عن مباراتي ليدز يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة براجا في الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

وأبلغ رودجرز الصحفيين "تيموتي تعرض لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ، ولهذا السبب لم يسافر معنا".

وتابع "الإصابة ليست خطيرة، لكنها ستبعده عن الفترة المقبلة".

ولم يتضح بعد موقف المدافع جوني إيفانز لخوض مباراة ليدز، الإثنين المقبل، رغم عودته من الإصابة.