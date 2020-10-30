الكشف عن رقم أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف اتحاد جدة السعودي، عن الرقم الذي سيرتديه الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الجديد، القادم من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

 

ورد أحمد حجازي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، على تغريدة خاصة من اتحاد جدة حول رقم القميص الذي سيرتديه: "أي رقم راح يرتدي حجازي"، وقال مدافع الفراعنة: "26 من فضلك".

 

وأكد أحمد حجازي، جاهزيته من الناحية البدنية لمباراة الديربي المرتقبة أمام أهلي جدة بالجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وشدد على أن انتقاله يعود للجدية التي وجدها من قبل أحمد كعكي نائب رئيس اتحاد جدة، والرغبة القوية في مشروع عودة الفريق.

 

وأشار إلى أن زميله بالمنتخب محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي ، أشاد له بالاتحاد وجماهيره كما امتدح الأجواء داخل العميد.

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