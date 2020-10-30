ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبدأ منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الجمعة بمواجهة نادى والفرهامبتون أمام نظيره نيوكاسل.


ومن أبرز مواجهات هذه الجولة استضافة نادى ليفربول نظيره فريق وست هام بينما يواجه أرسنال نظيره مانشستر يونايتد ويلتقي تشيلسي مع نظيره بيرنلي.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية هذه الجولة:


-دومينيك كالفيرت لوين.. 7 أهداف

2- سون هيونج مين.. 7 أهداف

3- محمد صلاح.. 6 أهداف

4- جيمي فاردي .. 6 أهداف

5- هاري كين .. 5 أهداف

6- نيل موباي .. 4 أهداف

7- كالوم ويلسون.. 4 أهداف

8- داني إينجز .. 4 أهداف

9- ساديو ماني.. 4 أهداف

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