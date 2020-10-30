علي أبو جريشة يكشف سر ارتفاع أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أرجع علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية والنادي الاسماعيلي السابق، ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه إلي مسؤولي نادي بيراميدز، وكذلك ناديي الأهلى والزمالك. 

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " تجربة بيراميدز أثرت الرياضة المصرية، وحركت المياة الراكدة في الدوري وأصبح منافسا قوياً على البطولات المحلية والقارية". 

وتابع: "لكن النادي هو المسؤول عن الارتفاع الجنوني لاسعار اللاعبين، ومعه ناديي الأهلي والزمالك اللذان دخلا في مزاد مع النادي الوليد للفوز بالصفقات". 

وواصل "من وجهة نظرى أغلي لاعب لا يتخطى سعره عشرة مليون". 

واختتم جريشة كلامه مشددًا على ضرورة تقنين نظام الإعارات في الدوري المصري.

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