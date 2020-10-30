تفاصيل فوز أول فيلم مصري بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

إنجاز جديد حققته السينما المصرية، بعدما تم الإعلان مساء الخميس عن فوز الفيلم الروائي القصير "ستاشر" بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي.





الدورة الخاصة للمهرجان التي أقيمت هذا العام تم الإعلان فيها عن فوز فيلم "ستاشر.. أخشى أن أنسى وجهك" للمخرج سامح علاء بالسعفة الذهبية، لأفضل فيلم روائي قصير، بعد منافسة مع 11 فيلما.



