شقيق هيثم أحمد زكي يحرص على تذكر والدته هالة فؤاد خلال خطوبنه







ونشر صورة لوالدته وهى ترتدى فستان الزفاف، وصورة أخرى لخطيبته، عبر خاصية ستورى بحسابه الشخصى بموقع "فيسبوك".واحتفل رامى بركات بخطبته فى جو عائلى بسيط، أمس وظهر رامى وعروسه، فى حفل الخطبة داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد تزين الحائط.رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.