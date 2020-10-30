تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع بابل





كشف حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب الانجولي أري بابل، عن سر تفضيل اللعب الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وقال فتوح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان: "اللاعب أنهي اتفاقه مع الاسماعيلي، وسيصل الي القاهرة الأسبوع المقبل من أجل توقيع الكشف الطبي".





وتابع: "اللاعب رفض الانتظار حتي يناير المقبل، من أجل تفعيل تعاقده مع التعاون السعودي، رغبة منه في المشاركة أساسيًا للحفاظ علي فرص تواجده مع المنتخب الأنجولي".



