جميلة عوض لـ"الفجر الفني": إصابة المرأة بـ"البهاق" تعرضها للتنمر أكثر من الرجل.. وهذه نصيحتي لمن يعانون من هذا المرض (حوار)





وتدور أحداث الحكاية حول فتاة أصيبت بـ"البهاق" وهي صغيرة في السن وتعرضت للتنمر كثيراً بسببه، ثم تصبح مذيعة راديو في المساء وتنصح الفتيات بأن يكون أقوى في حياتهن، وفي الصباح تعمل في "بنك" ، فيناقش المسلسل حياتها الإجتماعية ونظرات المجتمع لها .



وفى حوارها لـ"الفجر الفني"، كشفت "جميلة" عن العوامل التي جذبتها لعمل المسلسل، والأشياء التي ساعدتها على إتقان دورها، وأيضاً رسالتها لمن لديه "بهاق " .



وإلى نص الحوار:-



في البداية نهنئك على نجاح مسلسل "إلا أنا" وحكاية "لازم أعيش.. ما الذي جذبك للدور؟

عندما قرأت السيناريو لم أتردد لحظة على القيام بالدور، فوافقت عليه في ذات اللحظة، وفي الطبيعي أُقوم بأخذ رأي عائلتي في أدواري لكن هذا الدور وافقت عليه على الفور، أُعجبت بالحكاية أن البنت مصابة بمرض البهاق من وهي طفلة لأن البهاق عندما يكون من الصغر يتعرض صاحبه للكثير من التنمر وأكثر من الناس الكبيرة في السن.



ما الأشياء التي ساعدتك على إتقان الدور؟

في البداية قرأت عن المرض بشكل عام، ثم بدأت أبحث عن فيديوهات لأشخاص لديهم بهاق لكي أشعر بهم وأحس بمعانتهم ونظرات المجتمع لهم .



وماذا عن الميكب الذي ساعدك على القيام بالشخصية؟

كان صعب كثيراً، فكان يأخذ مني 7 ساعات من وقت التصوير، طارق لطفي كان من يقوم بعمله لي، فكان أحد يقوم بعمل وجهي وآخر بعمل يدي في ذات الوقت، فأصبحت أُصور 24 ساعة متواصلة.



حدثينا عن ردود الأفعال التي تلقيتيها حول المسلسل؟

كثيراً، فمنذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل وجدت رسائل كثيرة لي من الاشخاص الذين لديهم بهاق ويقولون لي :" أنتي شرحتي اللي بيحصلنا بالظبط وإحنا فعلنا حصلنا كل ده وكنا مبنحبش نبص لشكلنا في المراية كتير، أنتي عبرتي عننا وعن نظرات المجتمع لينا" ، فكانت ردود الأفعال جيدة، وسعيدة بها كثيراً.



من وجهه نظرك ..هل البهاق يعرض الفتاة للتمنر أكثر أم الشاب؟

البهاق صعب للأثنين؛ ولكن للمرأه تتعرض أكثر للتنمر بسبب أن الجمال جزء كبير من حياتها ولها علاقة بها ففي الزواح مثلًا تنظر المرأة لشخصيته الرجل بينما ينظر في جزء كبير لجمالها، ولا شك أن هذا الأمر يزعق الرجال كثيراً ويوجد لديهم قهر فأرى رجال تبكي بسبب البهاق والمواقف التي تعرضوا لها منذ الطفولة حتى الآن.



هل انتهيتي من تصوير المسلسل؟

متبقي يوم واحد على تصوير مشاهدي بعد الرجوع من مهرجان الجونة.



وجهي رسالة لكل إنسان مصاب بالبهاق؟

الجمال ليس له قوانين وقواعد فكل هذا خاطئ، فنحن وجدنا أن النمش في البداية كان ينتقده الناس وحالياً اصبح موضة ومن علامات الجمال، وأقول لكل إنسان لديه نظره خاطئه عن البهاق "لا للتنمر" .





هل تستعدين لأعمال جديدة الفترة القادمة؟

آثناء عرض المسلسل وتصويره، إتعرض عليا الكثير من الأعمال وساقوم بقرأتها الفترة المقبلة، بسبب عدم وجود وقت كافي لقرأتها في ذلك الوقت.





نجمة صاعدة تمتلك ملامح بريئة وموهبة قوية، هى الفنانة "جميلة عوض"، والتى تشارك حالياً بمسلسل "إلا أنا" بحكاية "لازم أعيش" التي حققت نجاحاً كبيراً منذ عرضها.