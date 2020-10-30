نجم ليفربول يقترب من العودة للملاعب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزي، عن تلقي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنباءً سارة فيما يتعلق بإصابة البرازيلي فابينيو.


وبحسب صحيفة ميرور البريطانية،فإن خضع فابينيو للعديد من الفحوصات الطبية الدقيقة، وذلك بعد خروجه من مباراة الريدز أمام ميتيلاند الدنماركي، يعد تعرضه لإصابة قوية في أوتار الركبة".



وكثرة الأقاويل عن شكوك إصابة فابينيو بتمزق من الدرجة الثالثة، الذي من شأنه أن يبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أشهر مما يمثل ضربة قوية لكلوب في غياب فيرجيل فان دايك أيضًا لنهاية الموسم.



وأضافت الصحيفة:" أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت أن الإصابة ليست بهذه الخطورة، ولكن أن التمزق من الدرجة الأولى أو الثانية، مما يعني أنه قد يعود ليدعم ليفربول من بعد فترة التوقف الدولي المقبلة".



وأختتمت:"من المرجح أن يغيب فابينيو عن الملاعب 3 مباريات على الأقل، لكنها مباريات قوية جدًا، حيث يستعد الريدز لمواجهة وست هام ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أتالانتا في دوري الأبطال".

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