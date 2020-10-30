سلمى أبو ضيف لـ"الفجر الفني": تحمست لـ"لازم أعيش" لأنها تصحح مفاهيم خاطئة عن مرضى "البهاق".. وهذا ردي على من يتنمر على غيره (حوار)





في البداية .. ما الذي حمسكي للمشاركة في حكاية "لازم أعيش" بمسلسل "إلا أنا"؟



كيف جاء ترشيحك للدورك فى "لازم أعيش"؟



كيف كانت كواليس العمل مع جميلة عوض؟



ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟



هل تابعتي ردود أفعال الناس علي شخصيتك في المسلسل بشكل خاص والمسلسل بشكل عام؟

ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك على شخصيتك في "لازم أعيش"؟



ما تعليقك على من يتنمر على غيره؟



ما جديد سلمى أبو ضيف خلال الفترة المقبلة؟











بدأت العمل فى سن 16 كمذيعة راديو "رحاب إف إم" على الإنترنت، كما درست فى مجال الإعلام جامعة القاهرة بجانب عملها كعارضة أزياء، استطاعت أن تخطف الأنظار بشقاوتها وروحها الجميلة فى مسلسل "لازم أعيش"، حيث جسدت دور الصديقة الحقيقية التى تقف بجانب صديقتها فى كل الأوقات الصعبة.أجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، لتروي لنا كواليس العمل مع جميلة عوض، وأصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، وسبب حماسها للمشاركة فى مسلسل "لازم أعيش".أنا أعجبت جدا بفكرة المسلسل لأنى دائما حريصة على المشاركة في أعمال لها هدف ورسالة وتؤثر في الناس، ووجدت أن هذه الفكرة ستمحي اعتقادات خاطئة لدى الناس عن مرضى البهاق، معبرة عن ذلك قائلة: "استغربت لما شوفت الناس فاكرة أن مرض البهاق بيعدى وده طبعا غلط وأنا عندي صحابى عندهم البهاق وأنا بشوفهم مميزين وحلوين جدا".جاء ترشيحى من قبل مخرجة العمل مريم أحمدي، وعندما تواصلت معى وعلمت بالفكرة وافقت على الدور.كانت الكواليس جميلة جداً خاصة وأننا فى المسلسل أعمار متقاربة وكانت الكواليس ضحك وهزار وكنا نشارك بعض فى كل شيء.أصعب المشاهد كانت آخر المشاهد فى المسلسل لأن الوقت كان مضغوط وكنا نصور فى أوقات كبيرة جداً.تابعت ردود أفعال الناس والحمد لله كانت إيجابية وسعدت بها جداً، والناس أعجبت بفكرة المسلسل والقضية التى ناقشها العمل لأنها لم تناقش من قبل واستطاعت أن تصحح مفاهيم خاطئة لدى الناس عن مرضى البهاق.سعدت جداً عندما وجدت الناس تتمنى أن تكون لهم صديقة وافية ومخلصة مثل "تلا".أحب أقول لكل شخص يتنمر على غيره أن الله لا يترك حق أحد، وأن الكلمة السيئة التى تقال من أحد إلى غيره تتسبب فى أذي نفسى كبير للشخص الموجه له الكلام، فلذلك لابد من الشخص أن يراعى الكلام قبل أن يلفظ به.استعد لأعمال فنية جديدة ولكن لا استطيع أن أفصح بها خلال الفترة هذه، ومن المقرر أن أصرح خلال الشهور المقبلة.