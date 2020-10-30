أرسنال يتصدرالمجموعة الأولي بفوزه على دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي

تعادل فريق روما الإيطالي سلبياً مع ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل كلوج الروماني 1 - 1 مع ضيفه يونغ بويز السويسري.

ارتقى كلوج لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل يونج بويز وسيسكا صوفيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.

وحافظ أرسنال الإنجليزي على انطلاقته الموفقة في المجموعة الثانية، عقب تغلبه 3 - صفر على ضيفه دوندالك الأيرلندي، فيما فاز مولده النرويجي على ضيفه رابيد فيينا النمساوي 1 - صفر.

رفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق هدفين على مولده، صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك نفس العدد من النقاط، وظل رابيد فيينا ودونالك في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.