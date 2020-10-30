



وتابع "أنا انفصلت عن زوجتي وأم أولادي زوجيًا إنما سيبقى لها عندي كل المعزة والإحترام والتقدير والمودة".









أعلن الفنان اللبناني ​علاء زلزلي​ انفصاله عن زوجته وذلك بعد مرور 13 عاماً على زواجهما، مؤكداً أن زوجته التي انفصل عنها سيبقى لها لديه كل المعزة والإحترام والتقدير والمودة.وقد أصدر زلزلي بياناً رسميًا جاء فيه "الحياة قسمة ونصيب، وكثيرة هي الزيجات الّتي قامت على الحبّ وكانت خواتمها محزنة لأن القدر شلّع أغصانها.وأضاف: روح الهوى والشباب علاء زلزلي يعلن انفصاله عن زوجته بكل رقي واحترام، بعد زواج دام ثلاث عشرة سنة، الفنان مثل الطير، والعشرة لا تهون إلا على أولاد الحرام".