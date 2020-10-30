هل يرحل نجم بايرن ميونخ إلى ليفربول ؟





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي تنفس الصعداء بشأن إمكانية التعاقد مع مدافع كبير جديد عقب فشل مفاوضات بايرن ميونخ لتجديد عقد نجمه النمساوي ديفيد ألابا.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد ألابا البالغ من العمر 28 عامًا مع بايرن ميونخ ينتهي في نهاية الموسم الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن بسبب الخلاف على الراتب السنوي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ألابا يحصل على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع بايرن ميونخ في حين يحصل روبرت ليفاندوفسكي على 375 ألف جنيه إسترليني وتوماس مولر على 300 ألف جنيه إسترليني.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن بايرن ميونخ عرض على ألابا زيادة أجره إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لكن النجم النمساوي يشعر بعدم التقدير بالنظر إلى مسيرته مع النادي البافار التي امتدت إلى 12 عامًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي ليفربول يراقبون باستمرار آخر مستجدات المفاوضات بين بايرن ميونخ وألابا في ظل سعي الحمر للتعاقد مع مدافع جديد نظرًا لإصابة نجم الفريق فان دايك وغيابه حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في ظل الخلاف بين بايرن ميونخ وألابا على التجديد فإن ليفربول يطمح في فتح باب المفاوضات مع النجم النمساوي في يناير المقبل على اعتبار أن بايرن ميونخ سيرحب برحيله في تلك الفترة لتجنب رحيله مجانًا في نهاية الموسم.