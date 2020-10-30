شقيقة أحمد زكي: "مش هنسكت على البهدلة اللى حصلت مع تراث الراحل"

قالت منى عطية، شقيقة الفنان أحمد زكى، إنهم يشعرون بحزن شديد تجاه ما حدث مع إرث الراحل.





وأكدت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "مش نفرط في تراث أخويا وحياته اللى فناها في الحفاظ عليه".





وأضافت: "رفعنا دعوى قضائية بشأن واقعة بيع إرث ومقتنيات أحمد زكىو الموضوع لم يكن سهل علينا"ز





وجددت شقيقة الراحل تأكيدها قائلة: "مش هنسكت على البهدلة اللى حصلت مع تراث الراحل".