حقيقة مفاوضات الزمالك مع أنيس البدري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو نادي الزمالك، مفاوضاتهم مع الدولي التونسي أنيس البدري، لاعب فريق اتحاد جدة السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " الزمالك عرض على البدري الحصول على مبلغ مليون دولار فى الموسم الواحد من أجل الحصول على خدماته، كما كلف فرجاني ساسي بتقريب وجهات النظر مع مواطنه النجم التونسي.
 
وأضاف: "الزمالك تواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية لمعرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض ومن المنتظر أن يقوم بالرد على المسؤولين خلال الفترة القليلة المقبلة".



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رياضة انيس البدري اخبار الزمالك إسلام صادق أبي

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