جينيس يتعاقد مع جوكر أبو النمرس لمدة موسمين

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح نادي جينيس، أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، في التعاقد مع اللاعب أحمد الداخلي، صانع ألعاب أبو النمرس لمدة موسمين.

وجاء التعاقد بناءاً على رغبة محمد خميس المدير الفني للفريق، الذي أعجب بقدرات اللاعب طوال مشواره بالدوري مع فريقه السابق.

وحضر توقيع العقود كلا من محمد خميس المدير الفني، و أسامة يوسف مدير الكرة بالنادي، وفيصل سامي المدير الإداري للفريق.

وأنهى جينيس موسمه بالمركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

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