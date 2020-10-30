ضُبط بـ10 آلاف قرص.. حبس صاحب مصنع "ترامادول وفياجرا" بالقليوبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس المسؤول عن مصنع لتصنيع عقاري "الترامادول والفياجرا"، في باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  قد تمكنت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع لتصنيع "الترامادول والفياجرا"، والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام المسؤول عن مصنع "بدون ترخيص" بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

تم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وجرى ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى "هاني. ا"، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة "ترامادول"، و10 آلاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بقرارها السابق.

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