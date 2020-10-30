ضُبط بـ10 آلاف قرص.. حبس صاحب مصنع "ترامادول وفياجرا" بالقليوبية

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس المسؤول عن مصنع لتصنيع عقاري "الترامادول والفياجرا"، في باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع لتصنيع "الترامادول والفياجرا"، والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام المسؤول عن مصنع "بدون ترخيص" بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.



