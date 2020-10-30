عبد المنعم سعيد: ترامب أدار أزمة جائحة كورونا بشكل "فوضوي" (فيديو)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:47 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن دونالد ترامب لم يكن ليصدق أنه فاز بالانتخابات الأمريكية، ولم يكن جاهزًا بأي برنامج انتخابي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نفاقًا أمريكيًا عبر إظهار عكس ما الباطن.

وأكد عبد المنعم سعيد أن القاعدة الانتخابية لترامب تمنحه نحو 42% من الأصوات، موضحا أن أكبر الشركات الأمريكية استفادت من ترامب مع عدم خروجها من مدينة ديترويت والذهاب إلى المكسيك.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن إدارة ترامب لموضوع فيروس كورونا كان فوضوي.

هذا، وقال الخبير في الشئون الأمريكية، السفير مسعود معلوف، إنّ "استطلاعات الرأي" تعطي فكرة عامة عن التوجه العام للناخب الأمريكي، ولكنها لا تعطي نتيجة للتصويت، مؤكدًا أنّ الناخب قد اتخذ قراره في اختيار ترامب أو اختيار بايدن.

وأشار الخبير في الشئون الأمريكية، خلال لقائه قناة الغد، إلى أنّ "استطلاعات الرأي" في الانتخابات الأمريكية لا تعكس النتائج الواقعية ولا يمكن التعويل عليها، موضحًا أنّ النتيجة النهائية ستكون بفوز المرشح بأكثر من نصف سكان الولاية وذلك عبر المجمع الانتخابي.

وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الأمريكية في ظل احتدام المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط استطلاعات رأي ترجع كفة مرشح عن عن مرشح.

وأدلى أكثر من 74 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات، وهو ما يتجاوز نصف إجمالي الناخبين في انتخابات 2016.

وصوت 49 مليون ناخب بالبريد، بينما أدلى 25 مليون ناخب بصوته شخصيا.

وبدوره أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته مبكرا في ويلمين غتون بولاية ديلاوير عقب خطاب مقتضب حول وباء كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مجددًا أنّ زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى زيادة التزوير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرشح ديمقراطى ترامب بوابة الفجر انتخابات الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

التعاون السعودي يطلب ضم ساسي.. واللاعب يرد

منذ حوالي 4 ساعات

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يوم

أول قرار رسمي من الأهلي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على "جو بايدن" المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الانتخابات الرئاسية 2020.. من هو المرشح الأقرب لرئاسة الولايات المتحدة؟

أستاذ علوم سياسية: قياسات الرأي حول الانتخابات الأمريكية غير دقيقة

خبير: مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشهد احتقان (فيديو)

شاهد.. خبير: استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية لا تعكس النتائج الواقعية

حمدي رزق: فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية سيكون نكبة على مصر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه