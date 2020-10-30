عبد المنعم سعيد: ترامب أدار أزمة جائحة كورونا بشكل "فوضوي" (فيديو)

قال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن دونالد ترامب لم يكن ليصدق أنه فاز بالانتخابات الأمريكية، ولم يكن جاهزًا بأي برنامج انتخابي.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نفاقًا أمريكيًا عبر إظهار عكس ما الباطن.





وأكد عبد المنعم سعيد أن القاعدة الانتخابية لترامب تمنحه نحو 42% من الأصوات، موضحا أن أكبر الشركات الأمريكية استفادت من ترامب مع عدم خروجها من مدينة ديترويت والذهاب إلى المكسيك.





وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن إدارة ترامب لموضوع فيروس كورونا كان فوضوي.





هذا، وقال الخبير في الشئون الأمريكية، السفير مسعود معلوف، إنّ "استطلاعات الرأي" تعطي فكرة عامة عن التوجه العام للناخب الأمريكي، ولكنها لا تعطي نتيجة للتصويت، مؤكدًا أنّ الناخب قد اتخذ قراره في اختيار ترامب أو اختيار بايدن.





وأشار الخبير في الشئون الأمريكية، خلال لقائه قناة الغد، إلى أنّ "استطلاعات الرأي" في الانتخابات الأمريكية لا تعكس النتائج الواقعية ولا يمكن التعويل عليها، موضحًا أنّ النتيجة النهائية ستكون بفوز المرشح بأكثر من نصف سكان الولاية وذلك عبر المجمع الانتخابي.





وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الأمريكية في ظل احتدام المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط استطلاعات رأي ترجع كفة مرشح عن عن مرشح.





وأدلى أكثر من 74 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات، وهو ما يتجاوز نصف إجمالي الناخبين في انتخابات 2016.





وصوت 49 مليون ناخب بالبريد، بينما أدلى 25 مليون ناخب بصوته شخصيا.





وبدوره أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته مبكرا في ويلمين غتون بولاية ديلاوير عقب خطاب مقتضب حول وباء كورونا.



