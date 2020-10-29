أول تعليق من الرئيس الأمريكي "ترامب" على هجوم نيس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقا على هجوم نيس، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا في المعركة ضد "التطرف الإسلامي"، معتبرا أنه "لم يعد ممكنا أن تتسامح معه" أي دولة.

 

وقال ترامب، في تغريدة نشرها الخميس عبر "تويتر": "إن قلوبنا مع فرنسا. أمريكا تقف إلى جانب أقدم حليفتنا في هذه المعركة".

 

وأضاف ترامب: "يجب إنهاء هذه الهجمات الإرهابية من قبل الإسلام المتطرف فورا. لم يعد ممكنا أن تتسامح فرنسا أو أي دولة أخرى معه".

 

وشن رجل مسلح بسكين، في وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة تودرام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص وقطع رأس اثنين منهم.

 

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية في 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

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