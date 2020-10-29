الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى مسؤولو النادي الأبيض للتوقيع مع رجب بكار ظهير أيمن فريق نادي بيراميدز سبورت، خلال بداية الموسم الجديد.





وارتبط رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز سبورت، بالرحيل عن صفوف الفريق بعد دخوله في عدة أزمات مع ناديه خلال الفترة الماضية.





ويرغب الفارس الأبيض في استغلال حالة الخصام بين اللاعب وناديه من أجل التدخل للحصول على توقيعه وتدعيم الجبهة اليمنى.



