تراجع أرباح "آبل" في الربع الثالث من 2020

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
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كشفت نتائج أعمال صانعة الآيفون الصادرة اليوم الخميس، عن تراجع صافي أرباح ليسجل بقيمة 12.67 مليار دولار (0.73 دولار للسهم الواحد) في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 13.68 مليار دولار (0.76 دولار للسهم) في الربع نفسه من العام المنصرم.

وكان من المتوقع أن يبلغ نصيب السهم من الأرباح 70 سنتاً خلال نفس الفترة.

فيما سجلت آبل إيرادات قياسية عند 64.69 مليار دولار في الربع المالي المنتهي في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 64.04 مليار دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات المحللين ستبلغ 63.70 مليار دولار في الربع الماضي.

وأعلنت الشركة الأمريكية تراجع عوائد مبيعات الآيفون بنحو 16 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 26.44 مليار دولار.

في حين ارتفعت مبيعات أجهزة ماك لتصل 9.03 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع 6.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم، كما زادت مبيعات الآيباد من 4.6 مليار دولار إلى 6.79 مليار دولار.

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