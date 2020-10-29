"البايتس والتقسيط"| تقاليع جديدة في عالم حلوى المولد بالإسكندرية.. وتراجع الإقبال

احتفل اليوم السكندريون بالمولد النبوي الشريف بالإسكندرية، وشهدت الأسواق إقبالًا متوسطًا على شراء وبيع الحلوى، خاصة في الساعات الأخيرة من انتهاء الموسم، فالجميع يقدم الحلوى كهدايا للزيارات.





ولكن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، فتزامن المولد النبوي الشريف مع دخول المدارس، وظهور فيروس كورونا، وكان تأثيرهما كبير على حركة البيع والشراء، وتراجع السوق.





"تقسيط حلوى المولد هذا العام لتخفيف العبء"





وقال "أحمد محمود حسن"، عضو مجلس إدارة شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريح خاص 'للفجر': أن البعض من كبار المتاجر إتجهوا إلى طريقة البيع بالتقسيط، وذلك بالتنسيق مع عدد من النقابات العمالية والمصانع لتخفيف العبء على العمال، ومنح كل فرد كمية بالكيلو جرام، ويوزع ثمنها على عدة أشهر مقابل قيمة منخفضة، ويتم خصمها من الراتب الشهري.





"نسبة الإقبال على شراء الحلاوة البايتس كبيرة في الأماكن الراقية"





وتابع أن "الحلاوة البايتس" هي من التقاليع الجديدة خاصة في الأماكن الراقية، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا عليها مقارنة مع حلوى المولد المتعارف عليها، وهي أسهل في الأكل واطعم في المذاق، وهى نفس مكونات حلويات الموسم من أعلاف مختلفة ولكن بأحجام صغيرة.





وأضاف أنها مغلفة ومجهزة، مشيرًا إلى أن أسعار علف الحلويات تبدأ من 40 جنيه للكيلو وحتى 70، وبالنسبة للبندق واللوز يبدأ سعر القطعة من10 جنيهات حسب الوزن.





"كورونا سببًا في تراجع المبيعات"





وتابع أن تراجع نسب المبيعات تزامنت مع بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا التي كانت سببًا في تخوف البعض من شراء حلوى المولد، ولكن إتجهت فئات أخرى من الزبائن لشراء كميات بسيطة من المتاجر التي اعتادوا التعامل معها منذ سنوات.





"تزامن المدارس وصرف الرواتب مع المولد النبوي أضعف نسبة الإقبال"





وتابع "أحمد محمود" أن تراجع المبيعات هذا العام كان بسبب زيادة الأعباء المادية على أغلب الأسر، الذين أعطوا الأولوية لموسم عودة المدارس، والتزامهم بشراء الملابس المدرسية، ودفع المصروفات الدراسية، مما جعل البعض ينتظر حتى موعد صرف الرواتب الشهرية لشراء الحلوى.





"حلوى المولد النبوي تتراجع بنسبة ٦٠ ٪ "





وأكد أن موسم المولد النبوي الشريف هذا العام سجل تراجعًا كبيرًا للمبيعات بنسبة 60% مقارنة بالموسم الماضي.



