محافظ كفر الشيخ: نسعى لزيادة حجم إنتاج مصر من الأسماك سنويا (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هناك مزارع سمكية خاصة في شرق المحافظة سيتم الاستفادة منها عن طريق فننين من كليات الثروة السمكية.





تابع "نور الدين"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تواصلنا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإنشاء 23 فصل في 7 مدارس فنية زراعية خاصة بالاستزراع السمكي لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل للطلاب بعد تخرجهم.