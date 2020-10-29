"الكهرباء" تكشف أسباب مد فترة التقديم على العدادات الكودية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إقبال الموطنين الكبير لتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء، إلى عدادات كودية، دفعنا لمد المهلة لتنتهى بنهاية نوفمبر 2020.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين لذلك قررنا مد مهلة طلبات التحويل.

أضاف، نتلقى طلبات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء منذ شهر يوليو الماضي، لافتا أن الوزارة تلقت 855 ألف طلب لـ 2 مليون وحدة سكنية في جميع محافظات الجمهورية.

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