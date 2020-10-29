كفر الشيخ : 88 ألف طلب تصالح بقيمة 418 مليون جنيه

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:16 م
عمرو الشامي
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شهدت المراكز التكنولوجية و٨٨ مدرسة و١٣ مركز للمعلومات اقبالا كبيرًا من راغبي التصالح بكفر الشيخ، معربين عن ارتياحهم لمد فترة التصالح لنهاية نوفمبر المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح شهرا، اعطاء فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفبض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل ٥٠ جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض ٤٠٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا88 ألف و93طلب تصالح،وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 418مليون و766ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
كفر الشيخ : 88 ألف طلب تصالح بقيمة 418 مليون جنيه
كفر الشيخ : 88 ألف طلب تصالح بقيمة 418 مليون جنيه

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